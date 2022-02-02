وذكرت في بيان صحفي: "ندين ما قامت به الطائرات التركية المسيّرة مساء الثلاثاء من خرق للأجواء العراقية شمال البلاد، تحديداً في سنجار(شنكال) ومخمور، ونفذت ضربات جوية في هاتين المنطقتين".

وأضافت: "كما ندعو الجانب التركي إلى الالتزام بحسن الجوار وفق الاتفاقات الدولية، وإيقاف هذه الانتهاكات احتراماً والتزاماً بالمصالح المشتركة بين البلدين".

ودعت الخلية الأمنية إلى "عدم تكرار هذه الضربات" وأكدت أن "العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين، وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة".

ووصف نشطاء ورواد في مواقع التواصل الاجتماعي بيان الحكومة العراقية بـ "الخجول"، واعتبروه مجاملاً للسلطات التركية.

هذا، ونفذت الطائرات المسيّرة التابعة للاحتلال التركي أمس، غارات مكثفة على قضاء شنكال ومخيم مخمور للاجئين.

(ش ع)