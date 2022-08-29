بغداد.. العمليات المشتركة تدعو المحتجين بالانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء وتفرض حظر تجوال

وجاء في بيان قيادة العمليات المشتركة، إن "القوات الأمنية تدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، وتؤكد أنها التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي".

وأكدت القوات الأمنية مسؤوليتها عن "حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة".

وأضاف البيان، أن "التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين وستقوم القوات الأمنية بواجبها في حماية الأمن والاستقرار".

كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة، في بيان لها عن فرض حظر شامل على التجوال في العاصمة بغداد ويشمل السيارات والمواطنين.

وأضاف البيان أن "ذلك يبدأ اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر هذا اليوم الإثنين".

وبدأ أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتصعيد احتجاجاتهم داخل المنطقة الخضراء، متوعدين بإعلان العصيان المدني في المنطقة، وذلك على خلفية إعلان الصدر اعتزاله المشهد السياسي وإغلاق جميع المقرات التابعة له.

(ل د)