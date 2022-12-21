بحضور شخصيات ثقافية وفنية واجتماعية، انطلقت مساء اليوم، فعاليات "أيام قامشلو الثقافية" في قلعة كافيه في حي الغربي من مدينة قامشلو.

هذه الفعالية نظمتها قلعة كافيه بالتعاون مع هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة، وسيتضمن برامجها أمسيات شعرية وقصصية، جلسات حوارية وعروض أفلام سينمائية ومسرحية باللغتين الكردية والعربية، من الساعة السادسة مساءاً حتى التاسعة وعلى مدار عشرة أيام حتى 30 كانون الأول الجاري.

وبدأت فعاليات اليوم الأول بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وإلقاء عضو هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة عبد المجيد خلف، كلمة أثنى على هذه المبادرات الثقافية، لما لها من دور في إغناء ثقافة المنطقة والتقارب بين المثقفين والشعراء والجمهور.

كما ألقى الكاتب دلوفان جتو قصة قصيرة اجتماعية معبرة باللغة الكردية تدور أحداثها في إمارة بوتان الكردية، تلاها قصة فكاهية.

ولم يغب الشعر العربي عن فعاليات اليوم الأول، حيث ألقى الشاعر علي الكعود مجموعة قصائد وجدانية، لتنتهي فعاليات اليوم الأول بمجموعة قصص قصيرة ألقاها الكاتب لقمان يوسف.

(خ ع/ف)

ANHA