بفعاليات متنوعة مهرجان روج آفا يغلق أبواب يومه الرابع في قامشلو

وسط حضور لافت للشخصيات الثقافية والأدبية والفنية استمرت فعاليات مهرجان روج آفا الثامن للثقافة والفن لليوم الرابع على التوالي في مركز اتحاد مثقفي روجافاي كردستان (HRRK)، في قامشلو.

وافتتح المهرجان أبوابه في يومه الرابع، الساعة الـ 11:00 بمحاضرة بعنوان" آفاق الشعر الكردي الحديث"، ألقاها الشاعر طه خليل، سلط الضور فيها على واقع الشعر الكردي الحديث.

ليستمر المهرجان في الساعة الـ 16:00 مساء بندوة حوارية تحت عنوان" واقع الترجمة في روج آفا ودورها في إغناء اللغة الكردية"، شارك فيها جوان تتر وزوزان بركو وعباس موسى، نوقش فيها دور الترجمة في إغناء الأدب وتقارب الثقافات.

تلتها أمسية شعرية باللغة الكردية، ألقى فيها كل من إبراهيم شهاب وارشك بارفي وبشير ملا نواف و بيشروج جوهري وعبد السلام خوجة وكرديار دريعي مجموعة قصائد.

وتلتها أمسية شعرية أخرى باللغة العربية شارك فيها الشعراء إقبال رجب وسامية إبراهيم ومروان شيخي بمجموعة قصائد عربية.

ليختتم المهرجان يومه الرابع بفلم سينمائي بعنوان" HEFT MEQAMÊ ZAGROSÊ"، من إخراج برويز رستمي من شرق كردستان، وهومن النوع الوثائقي الذي يحاكي الحياة الاجتماعية في شرق كردستان.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 20 تشرين الثاني الجاري، وذلك بمشاركة 134 أديباً وشاعراً وكاتباً وفناناً تشكيلياً، وسيتضمن تقديم 4 مسرحيات، و10 أفلام سينمائية قصيرة، وقراءة 75 قصيدة باللغتين الكردية والعربية و25 قصة قصيرة بالإضافة إلى ندوات حوارية ومحاضرات، وسينتهي المهرجان بالإعلان عن جائزة (HRRK) للإبداع لعام 2022

(خ ع/ك)

ANHA