بدوافع ذكورية.. أب يقتل طفلته في العراق  

في جريمة مروعة، أقدم أب عراقي من مدينة الديوانية، مركز محافظة القادسية (جنوب البلاد)، على قتل ابنته البالغة من العمر 10 سنوات، بعدما نشرت عن طريق الخطأ مقطعاً ظهرت فيه على إحدى مواقع التواصل الافتراضي، وفق ما نقلته شبكة العربية نقلاً عن منظمة حقوق المرأة العراقية لدعم النساء والعائلات.

وكتبت المنظمة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، أن "أباً قتل ابنته، بسبب انتشار فيديو لها، في محافظة الديوانية جنوبي البلاد"، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يتم "نصح الأطفال لا قتلهم، وإنهاء حياتهم".

ونشرت المنظمة تقريراً إخبارياً عن الطفلة، وقالت امرأة يبدو أنها "والدة الطفلة"، إن الأب انهال ضرباً على صغيرتها بشكل عنيف، ثم بدأ بخنقها، مبيّنة "حاولت الدفاع عنها لكنه ضربني ثم أكمل تعنيف الطفلة".

وأضافت "هو لا يتعاطى، ولكنه كان دائماً يقول البنت عار وفي حال كبرت ماذا سنفعل؟ لذلك يجب التخلص منها من الآن".

فيما تحدث آخر مقرب من العائلة، وقال: "ضربها وهشم جمجمتها وكسر أسنانها و6 من أضلاعها"، وتابع: "هذا وحش كاسر ليس من البشر.. لأنه قتل طفلة من صلبه".

وكانت منظمات حقوقية عراقية قد أكدت تسجيل معدلات غير مسبوقة للعنف الأسري في عموم البلاد، استهدفت النساء والأطفال وكبار السن، وقد زادت عن 15 ألف حالة في العام الواحد.

(س ع)