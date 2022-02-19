بدوافع عنصرية.. طالبتان سوريتان تتعرضان للضرب المبرح من قبل طلبة أتراك

مع تصاعد الأعمال العنصرية ضد اللاجئين السوريين الذين فروا من ويلات الحرب في سوريا إلى تركيا، وقعت حادثة اعتداء عنصري جديدة من قِبل طلاب في إحدى ثانويات مدينة اسطنبول التركية، كانت ضحيتها طالبتان سوريتان شقيقتان، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعرضت الطالبتان السوريتان “ن، م” و “م، م” وهما شقيقتان لاعتداء بالضرب المبرح من قبل مجموعة طلاب وطالبات ثانوية في منطقة “K.Çekmece ve Teknik Anadolu Lisesi Pagev Mesleki” td مدينة اسطنبول.

وفي التفاصيل، فإن الطالبتان تعرضتا بشكل مستمر خلال الفترات السابقة، لاعتداءات لفظية وجسدية من قِبل بعض الطلاب في الثانوية، إلا أن الحادثة الأخيرة تمثلت بقيام مجموعة من الطالبات باستدراج الطالبة الأولى إلى قسم الحمامات والاعتداء عليها جسدياً.

وبعد أن تعالى صراخها، اجتمع بعض من الطلاب على إثر ذلك وأنقذوها ومع نهاية الدوام المدرسي تجمهر عدد من الطلاب الشباب والطالبات وقاموا بالاعتداء على الطالبة وشقيقتها خارج حرم المدرسة أمام أعين المارة، إلا أن أحد المعتدين قام بخلع حجاب إحدى الفتيات، وقام طالب آخر بتصويرها وهي من دون حجاب، أما شقيقتها الأخرى فتعرضت لكدمات في كافة أنحاء جسدها بعد قيام أحد الطلاب الشباب بركلها بقدمه بكل قوة بدوافع “عنصرية بحتة” حيث قام الطلاب بشتمهما كونهما "سوريتان".

الجدير بالذكر أن اللاجئين السوريين الموجودين ضمن الأراضي التركية يعانون من تصاعد الأعمال العنصرية تجاههم في ظل الشحن الإعلامي المتواصل ضدهم وتحميل الأزمات المعيشية والاقتصادية التي يعانيها المواطن التركي على اللاجئ السوري دون وضع قوانين تحمي اللاجئين السوريين في تركيا.

فضلاً عن قيام حكومة رجب طيب أردوغان طوال السنوات السابقة بالحديث مراراً وتكراراً عن أن المساعدات التي منحها لبعض السوريين في تركيا هي على نفقة الحكومة التركية وبمساعدة منها، ما زاد من حالة الاحتقان الشعبي ضد السوريين في تركيا دون أن تقوم حكومة العدالة والتنمية بالتوضيح للشعب التركي بأن المساعدات الممنوحة لبعض الأسر هي على نفقة الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بتقديم مبالغ مالية ضخمة للحكومة التركية لمساعدة السوريين على أراضيها.

وطالب المرصد السوري بالعمل بشكل جاد والضغط على الحكومة التركية لوضع قوانين تحمي اللاجئين السوريين وفق القوانين والأعراف الدولية.

(ل د)