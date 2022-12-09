بدران جيا كرد: عقلية حكومة دمشق تفاقم معاناة الشعب السوري أكثر

تحدّث الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد إلى وكالتنا عن الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على منطقة الشهباء وحي شيخ مقصود في حلب.

إذ أشار إلى صمود الأهالي في كلّ من منطقة الشهباء وحي شيخ مقصود وذكر أنّ إصرارهم على البقاء في ديارهم رغم الحصار والظروف الصعبة يستدعي الاحترام وقال: "لم يعرف شعبنا عدم الأمانة يوماً، لقد اتّخذوا موقفاً مشرّفاً وسيتّبعون هذا النهج دائماً".

'تشديد الحصار جريمة ضدّ الإنسانيّة'

لفت بدران جيا كرد إلى أنّ حكومة دمشق تحاصر هذه المناطق منذ سنوات وتضع العقبات أمام الأهالي، لكنّ سياسة الحصار تخلق عقباتٍ وصعوباتٍ جديّة تصل إلى مستوى إيقاف الحياة وهذا يعدّ جريمةً ضدّ الإنسانية وتابع حديثه قائلاً: "لا يمكن أن نقبل بسياسة النظام بهذا الشكل يوماً. نحن نحاول حلّ هذه المشكلة وإن لم ينجح ذلك فسنتّخذ المواقف والإجراءات اللازمة. فمن غير الممكن أن نقبل بأن يبقى شعبنا محصوراً في وضعٍ صعبٍ أمام أعيننا".

وتابع بدران جيا كرد حديثه مشيراً إلى العقلية التي تتبعها حكومة دمشق حيال أهالي المنطقة، وأوضح أنّه يجب على حكومة دمشق أن تدرك أنّ سوريا بأسرها تعاني من مشاكل معيشيّة وسياسيّة واقتصاديّة كبيرة.

وذكر بدران جيا كرد أنّ الشعوب في سوريا بحاجةٍ إلى بعضها البعض فمن الضروري أن يقفوا كحلفٍ واحدٍ ضدّ الأهداف المشتركة كالاحتلال التركي. ويجب الوصول إلى تفاهمٍ على هذا الأساس ليتمكّنوا أيضاً من تحرير المناطق المحتلّة وتابع حديثه قائلاً: "لكن للأسف لا نرى أي موقف وطني قيّم ولافت من قبل حكومة دمشق. ورغم أنّ الهجمات التي شنّها الاحتلال مؤخّراً قد أسفرت عن فقدان عددٍ من عناصر الجيش السوري لحياتهم، إلّا أنّنا لم نرَ حتّى الآن أي موقف من قبلها".

'تسعى دمشق إلى جعلنا نعاني'

وأوضح بدران جيا كرد أنّ صمت حكومة دمشق على الهجمات الاحتلاليّة التركية يفسّر بالعديد من الأشكال وقال: "إمّا أنّها تسعى إلى إرضاء تركيا خلف الستار، وأمّا تتوقّع أن تحكم الهجمات التركية الخناق علينا وتجعلنا نعاني، وبالتالي نقوم بالتراجع لصالح حكومة دمشق ونتخلّى عن منجزاتنا ونسلّم كل شيء للنظام. فإن كانت تفكّر بهذا الشكل فهي مخطئة واحده نفسها فمن غير الممكن أن نتّخذ مثل هذا الموقف. فقد حقّقنا هذه المنجزات بفضل دماء آلاف الشهداء وسنفعل كل ما يلزم للحفاظ على هذه المنجزات".

وأشار بدران جيا كرد خلال حديثه إلى المظاهرات التي تشهدها محافظة السويداء احتجاجاً على الأوضاع المعيشية السيّئة ولفت إلى أنّ هذه المظاهرات ستمتدّ إلى مناطق أخرى عديدة إن لم تقم حكومة دمشق بمراجعة سياستها وتعيد النظر فيها. فلم يعد الشعب السوري يحتمل هذا الوضع، ويمكن أن ينتفض عليه مستقبلاً حتّى أقرب الشعوب إليه.

'نحن نعتبر أنفسنا مسؤولين عن وضع حدٍ لمعاناة السوريين'

وأوضح الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد أنّهم أعربوا مراتٍ عديدة عن موقفهم حيال الوضع الحالي في سوريا، وأنّهم مستعدّون للحوار والتعاون في مكافحة الإرهاب والوقوف ضدّ دولة الاحتلال التركي وتحرير المناطق المحتلّة وقال: "لم يكن موقف حكومة دمشق إيجابيّاً، تعتقد أنّه ليس هناك طرفاً مقابلاً تتفاوض معها وتعقد معها اتفاقاً سياسيّاً. نحن نعتبر أنفسنا مسؤولين عن الحد من معاناة السوريين. ومستعدّون لنكون جزءاً من الحل".

(ر)

ANHA