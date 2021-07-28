بدران جيا كرد يحث الجالية في ألمانيا على العمل لنيل اعتراف دولي بالإدارة الذاتية

واجتمع نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، خلال جولة دبلوماسية يجريها في أوروبا، مع أبناء جالية شمال وشرق سوريا في ألمانيا، وجمعيات صديقة للإدارة الذاتية، وذلك في عدة مدن ألمانية.

وجاء اجتماع بدران جيا كرد بالجالية، بمبادرة من منظمة حزب الاتحاد الديمقراطي في أوروبا، في مدن هانوفر، بريمن، اولدنبورغ وبـرلين، لمناقشة آخر التطورات والمستجدات السياسة والميدانية.

وحث جيا كرد أبناء الجالية على ضرورة العمل من أجل التعريف بالإدارة الذاتية حتى نيل اعتراف دولي بها، وتقديم المساعدة للداخل وتحمّل المسؤولية الواقعة على عاتقهم.

محذراً من مخططات دولة الاحتلال التركي في احتلال كل من باشور وروج آفا تحت ذريعة "محاربة الإرهاب".

كما التقى نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية باتحاد إيزيدي سوريا للاطلاع على وضع الإيزيديين في أوروبا وسبل العمل المشترك لإيقاف أي إبادة أخرى بحق الشعب الايزيدي.

والتقى بدران جيا كرد بكـل من جمعية صداقة برلين- ديرك وكذلك اولدنبورغ وعفرين وذلك بهدف تطوير الدبلوماسية المجتمعية واطلاعهم على المستجدات السياسية والأوضاع التي تشهدها المنطقة، وفي هذا الخصوص أكد جيا كرد على ضرورة استمرار التعاون المشترك.

الجدير بالذكر أن نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشـرق سوريا سيعقد سلسلة من الاجتماعات الأخرى في بلدان أوروبية أخرى.

(س ر)

ANHA