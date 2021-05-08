بدران حمو: تركيا تطبق سياسات الدول الاستعمارية ولا حل بدون إمرالي

تستمر الأزمات في الشرق الأوسط عمومًا وسوريا خصوصًا، وزاد تدخّل الدول الخارجية، كل حسب مصالحها وخدمة لأجنداتها، من تشعبها وتحوّلت إلى فوضى عارمة، خاصة عندما تتدخل دولة تطمح إلى استرجاع امبراطورية بائدة، كدولة الاحتلال التركية التي تحاول بشتى الوسائل إعادة إحياء الامبراطورية العثمانية، وتنتهج نهج أسلافها في إبادة المكونات وتأليبها على بعضها البعض لتبقى هي السائدة والقوية.

وعن هذه الموضوع، أوضح العضو المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي في حي الشيخ مقصود بحلب بدران حمو، أن تركيا تركز في سياستها العدوانية ضد شعوب المنطقة على الحرب الخاصة الفكرية "ولهذا اعتقلت القائد عبد الله أوجلان وفرضت العزلة المشددة عليه منذ أكثر من 22 عامًا، بعد مؤامرة دولية عليه، في مسعى منها إلى فصل الرأس عن الجسد ، فصل القائد عن الشعب؛ لأن تركيا ومن خلفها الدول الرأسمالية المهيمنة على يقين تام أن فكر القائد عبد الله أوجلان ومشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه؛ يشكل خطرًا عليها".

'وجود الدول الخارجية يخلق الفوضى في المنطقة'

وأشار حمو إلى ضرورة تحول منطقة الشرق الأوسط "إلى منطقة ديمقراطية، فوجود الدول الخارجية، وخاصة الدولة التركية، في المنطقة يخلق الفوضى ويزيد من تفاقم المشاكل والأزمات على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتابع حمو "القائد أوجلان قام أسّس الحياة الحقيقية اعتمادًا على أصول انطلاقتها منذ بزوغ تاريخ البشرية وعلى كافة المستويات الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية".

'تركيا أداة لتنفيذ مخططات وأطماع الدول الرأسمالية في المنطقة'

وبيّن حمو أن الدولة التركية تحكم بيد الدول الخارجية، وتقوم بتنفيذ مخططات وسياسات الدول لضرب أي مشروع ديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط، واستشهد بمحاولات تركيا الفاشلة لوأد حركة التحرر الكردستانية وقال: "اليوم نرى أن الاحتلال التركي يحارب حركة التحرر الكردستانية في مناطق الدفاع المشروع لكسر إرادة الشعوب وخاصة الشعب الكردي، فالمقاومة التي أبداها المقاتلون فيها ولا يزالون؛ أصبحت تمثل قوة لجميع شعوب العالم الحرة ".

'الحل الوحيد لإنهاء الأزمات العالقة هو مشروع الأمة الديمقراطية'

وشدد بدران حمو في خضم حديثه، على أن لا سبيل لإنهاء الأزمات العالقة وحل مشاكل الشرق الأوسط سوى اعتماد وتطبيق مشروع الأمة الديمقراطية" والاعتراف بجميع المكونات وإشراكها في كافة مناحي الحياة ومراكز صنع القرار، وعدم اتباع سياسة الإقصاء التي لن تزيد المشاكل إلا تعقيدًا".

وأشار حمو إلى مناطق شمال وشرق سوريا بعد تأسيس الإدارة الذاتية فيها والتي تتخذ من فكر القائد عبد الله أوجلان ومشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه دستورًا لها، حيث أصبحت مثلًا يحتذى للإدارة الديمقراطية.

وفي نهاية حديثه، وجه حمو رسالة إلى جميع الدول التي تريد إنهاء أزماتها وحل مشاكلها؛ بأن تتوجه إلى جزيرة إمرالي، حيث يعزل القائد عبد الله أوجلان " القائد أوجلان هو مفتاح الحل".

(مـ)

ANHA