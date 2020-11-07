بدران حمو: أفكار أوجلان حوّلت سجن إيمرالي إلى أكاديميّة سياسيّة ومكان للفكر الحرّ

وأجرى مراسل وكالتنا لقاءً مع عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة حلب بدران حمو حول تشديد العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والهدف منها.

وقال بدران حمو: "إنّ الدولة التركية تفرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان حتّى تمنعه من الاتصال مع الخارج، ومنع خروج أفكاره وفلسفته من إيمرالي، وتركيا تريد من خلال العزلة فصل الرأس عن الجسد أي قطع التواصل الوحيد بين القائد أوجلان والشعوب في المنطقة".

ممارسات تركيا في إيمرالي غير أخلاقيّة

وأشار حمو إلى أنّ الدول الأوروبية ومنها ألمانيا دعت إلى ضرورة وضع حد لممارسات الدولة التركية بحقّ سجناء إيمرالي والقائد عبد الله أوجلان، وضرورة الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقية الأوروبّية لحقوق الإنسان.

وتابع حمو: "والجميع يعلم بأنه قبل 22 عاماً كان لألمانيا دور في المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد أوجلان، كان هناك صمت من قبلهم حيال ما تعرّض له القائد أوجلان، لذلك يجب على الدول الأوروبّية أن تقوم بالضغط على الدولة التركية لأنّ انتهاكاتها في إيمرالي غير أخلاقيّة وغير إنسانيّة".

وأردف حمو: "إنّ نقابات العمّال في بريطانيا والتي يزيد أعضاؤها عن 12 مليون شخص، لأوّل مرّة يطالبون بحرية القائد أوجلان، ورفعوا صور القائد، وهذا أثّر على سياسة الدولة التركية، لذا يجب على جميع الكردستانيين في أوروبّا أنّ يخرجوا ويطالبوا بحرية القائد أوجلان".

لجنة CPT لم تقم بواجبها

أكّد بدارن حمو أنّ لجنة مناهضة التّعذيب CPT لم تقم بمسؤولياتها التي تقع على عاتقها بحسب قانون الاتحاد الأوروبي، ولم تلتزم بالمعايير الدولية والإنسانية والأخلاقية، وهذا يعني بأنّ هذه اللجنة تحت تأثير السياسة التركية وقوى الهيمنة والرأسمالية.

الأمّة الدّيمقراطيّة هي الحل

وقال حمو: "بعد استلام حزب العدالة والتنمية الحكم أصبحت دولة أكثر فاشيّة وباتت تطالب بإحياء العثمانية الجديدة، فالمشروع الوحيد الذي سيقف أمام مشروع العثمانية هو مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان، وسيكون الحل للأزمات".

ومن ثمّ اختتم بدران حمو حديثه بالقول: "رغم العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، استطاع تحويل سجن إيمرالي الذي كان مكاناً للتعذيب والقتل والإعدامات إلى أكاديمية سياسيّة ومكان للفكر الحرّ وحلّ للأزمات".

(إ)

ANHA