بدلًا عن تركيا...اليونان قد تحلّ كقوة رائدة لحلف شمال الأطلسي في المتوسط

في ظل التوتر التركي مع حلف الناتو وحصول اليونان على طائرات الشبح الأمريكية التي كانت من المفترض أن تحصل عليها أنقرة، أثينا تتجه إلى أن تكون القوة الجوية الرائدة شرق المتوسط.

وأشار الموقع RealClearDefense)) المرتبط بالبنتاغون إلى أن استحواذ اليونان على الطائرة المقاتلة الشبح إف -35 الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع قواتها الجوية الحالية التي تضم أكثر من مئة مقاتلة من طراز إف 16، سيجعلها حصنًا للجناح الجنوبي لحلف الناتو.

وكانت أثينا قد أبرمت صفقة مع واشنطن لشراء الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة المتقدمة، وتسلمت بالفعل ست طائرات كانت معدّة أصلًا للبيع إلى تركيا.

وأزالت الولايات المتحدة تركيا من برنامج إنتاج وشراء طائرات إف-35 عام 2019، ردًّا على شراء أنقرة نظام دفاع صاروخي روسي الصنع، حيث قال حلف شمال الأطلسي إن نظام الدفاع الروسي الذي اختبرته تركيا في تشرين الأول/أكتوبر، يهدد أمن شبكتها الدفاعية.

ويرى الموقع أن مقاتلات الشبح الأمريكية أصبحت سمة رئيسة لخطط التحالف العسكري لردع العدوان الروسي، وأن قابلية بقاء الطائرة المتطورة وتعدد استخداماتها يوفران مزايا قتالية لا يمكن لروسيا أن تضاهيها، واعتمادها من قبل العديد من أعضاء الناتو يؤكد أن القوات الجوية المتنوعة ستتناغم بشكل فعال في القتال.

وأضاف الموقع أن علاقات تركيا الدافئة مع روسيا والخلافات مع الاتحاد الأوروبي تجعل من اليونان مرشحًا جذابًا بشكل متزايد للتدخل، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتطلع بالفعل إلى قاعدة إيراكليون الجوية في جزيرة كريت اليونانية لتحل محل قاعدة إنجرليك الجوية التركية.

(م ش)