نظم اتحاد الإعلام الحر في شمال وشرق سوريا ندوة تحت عنوان "الإعلام والصحة النفسية وأهم تأثيراته"، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين وممثلين عن المؤسسات الإعلامية.

بدأت الندوة بكلمة ترحيب من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر في شمال وشرق سوريا، مالفا علي. ومن ثم ألقى مدير مركز ذات الدولي للاستشارات النفسية في شمال وشرق سوريا عبد الفتاح الحميدي الندوة وذكر فيها أن: "الصحة النفسية هي جزء من الصحة وتعتبر العافية التي يحقق فيها الفرد قدراته الذاتية، ويستطيع مواكبة ضغوط الحياة العادية ويكون قادراً على العمل الإيجابي، ويمكنه الإسهام في مجتمعه".

وأشار إلى أهمية تطوير الوعي الصحي والتفاعل العاطفي والذهني وتهدئة ردة الفعل والشعور بالقلق لدى الصحفيين، وقال: "حيث الصحفيين دائماً في المواجهة لذلك يجب إيلاء الأهمية للصحة النفسية لديهم، حيث أن الإهمال من ناحية الصحة النفسية عند الصحفيين يؤدي إلى أمراض نفسية وجسدية".

واستمرت الندوة بفتح باب النقاش أمام الحضور حول موضوع الندوة.

(ا. ي/ك)

ANHA