بدعم روسي مكثف.. القوات الحكومية تشن هجومًا عنيفًا على ريف اللاذقية

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن اشتباكات عنيفة تدور بين المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا من جهة، والقوات الحكومية السورية من جهة أخرى، على محاور الحدادة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، في هجوم عنيف تنفذه الأخيرة بغطاء صاروخي مكثف، بالإضافة لمشاركة الطائرات الحربية الروسية بالهجوم، عبر غارات مكثفة على محاور الاشتباك ومحاور أخرى في جبل الأكراد.

ورصد المرصد السوري بعد ظهر اليوم الاثنين، تحليقًا لطائرات حربية روسية في أجواء ريف اللاذقية الشمالي، بالتزامن مع شنها غارات على تلال كبانة ومحور الحدادة بجبل الأكراد، وسط قصف مكثف وعنيف بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، تنفذه القوات الحكومية على كبانة والتفاحية والحدادة، ويأتي ذلك بعد الخسائر الفادحة للقوات الحكومية في محور الحدادة فجر اليوم، حيث قُتل وأُصيب نحو 30 عنصرًا.

(ي ح)