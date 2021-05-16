بدعم قطري وكويتي الاحتلال التركي يبني مستوطنة للفلسطينيين في قرية إيزيدية بعفرين

تواصل دولتا قطر والكويت دعم المجموعات الإرهابية في سوريا إلى جانب دولة الاحتلال التركي، بهدف التغيير الديمغرافي في عفرين وإنشاء عشرات المستوطنات لتوطين عوائل المرتزقة والأسر الفلسطينية التي جلبتهم تركيا من المخيمات في ريف دمشق ودرعا وحمص.

وفي إطار سياسة التغيير الديمغرافي وتتريك وتعريب القرى الإيزيدية في عفرين المحتلة، يعمل الاحتلال التركي على بناء مجمّع استيطاني تحت اسم (قرية بسمة) باسم الفلسطينيين المهجرين عام 1948في قرية شاديرية الإيزيدية بناحية شيراوا، وذلك بدعم من قبل ماتسمى (جمعية الأيادي البيضاء ـ جمعية العيش بكرامة) التابعتين لدولتي قطر والكويت.

وبحسب مصادر من الداخل أكّدت بأنّ المجمع الاستيطاني يضمّ ثماني كتل سكنية تضم 96 شقة ومساحة كل شقّة45 متراً مربعاً، بالإضافة إلى مرافق عامة ومسجد ومراكز لتحفيظ القرآن ومراكز صحية.

ونشرت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، بأنّ الاحتلال التركي استقدم أكثر من 750 أسرة فلسطينية من مختلف المناطق السورية إلى مقاطعة عفرين المحتلة.

ووفق المنظمة فإنّ من بين الجمعيات الخليجية التي تعمل إلى جانب تركيا لإنشاء المستوطنات في عفرين كل من "جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية الكويتية ـ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولة الكويت ـ الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ـ رحماء القطرية ـ بيت الزكاة الكويتي ـ الندوة العالمية للشباب الإسلامي ـ جمعية الإصلاح ولجنة الأعمال الخيرية البحرينية ـ جمعية النجاة الخيرية الكويتية".

هذا ويواصل الاحتلال التركي بناء عشرات المستوطنات في كل من نواحي جندريسة ـ شيراوا ـ شيه ـ راجو ـ بلبله ـ مركز مدينة عفرين ـ شرا ـ موباتا.

(إ)

ANHA