بدعم من الطيران التركي.. الوفاق يعلن السيطرة على طرابلس

وفي خضم الحرب الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس ومدن المنطقة الغربية في ليبيا بين قوات الجيش الليبي والمليشيات المدعومة من تركيا استهدفت طائرات تركية مسيرة، اليوم الخميس، مواقع في مدينة ترهونة غرب ليبيا.

وقال المتحدث باسم قوات الوفاق " محمد قنونو" إنه تمت السيطرة على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس.

من جهتها نقلت وكالة "رويتز" للأنباء عن مصدر عسكري في القوات المسلحة الليبية قوله إن الجيش يستكمل انسحابه اليوم من أحياء في العاصمة طرابلس منها مناطق عين زارة وأبو سليم وقصر بن غشير في جنوب طرابلس نحو بلدية ترهونة.

(أ ع)