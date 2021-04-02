بدءًا من يوم غد.. تنشر وكالتنا ملفين عن القائد أوجلان

ويصادف الرابع من نيسان، الميلاد الـ 73 للقائد عبد الله أوجلان الذي وُلد في قرية أمارا التابعة مدينة رها عام 1949.

وتنشر وكالتنا، يوم غد السبت، ملف "4 نيسان: ولادة شعب – 1.. البحث عن حقيقة الكرد"، ويتناول هذا الملف الظروف التي أحاطت بالقائد في الصغر ودوافعه للبدء في كفاحه من أجل قضية شعبه وعموم الشعوب المضطهدة في العالم والشرق الأوسط خصوصًا، والتي وصفها في مجلده "الدفاع عن شعب" بأنها المرحلة الأولى من حياته.

فيما تنشر بعد غد الأحد ملف "4 نيسان: ولادة شعب - 2.. هدفي خلق تنظيم نضالي وقتالي وشعب مقاتل"، والذي يتطرق فيه للمرحلتين الثانية والثالثة من حياته.

ويتناول هذا الملف التمرد الأول للقائد ويقظة الشعب الكردي ومراحل التحوّل إلى PKK، وتبلور أفكاره في قضية تحرر المرأة، وصولًا إلى المؤامرة الدولية ضده، وظروف سجنه في إمرالي التي تحوّلت إلى منهل للفكر الديمقراطي الحر.

ANHA