بدء سلسلة احتفالات في كوباني بمناسبة الذكرى الـ43 لتأسيس حزب العمال الكردستاني

وأقيم الاحتفال في قرية قرموغ شرقي مدينة كوباني حوالي 15كيلو متراً والتابعة لناحية شيران في مقاطعة كوباني, وشارك في الاحتفال العشرات من الأهالي وأعضاء المؤسسات في ناحية شيران وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD), وبدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ثم ألقى كل من الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عائشة أفندي ونائبة الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية شيران كلمة باركوا فيها حلول الذكرى السنوية الـ43 لتأسيس حزب العمال الكردستاني على الشعب الكردي, مؤكدتين بأن هذا الحزب أحيا الشعب الكردي والذي يقوده نحو تحقيق الحرية والنصر. داعيتين إلى تصعيد النضال من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

وبعدها تم عقد حلقات الدبكة من قبل الشبيبة والشابات على أنغام الموسيقا الثورية الكردية.

هذا ومن المقرر أن يقام احتفال في السياق نفسه يوم غد في ناحية القناية وفي الأيام المقبلة في النواحي التالية: صرين وعين عيسى ومدينة كوباني.

(ج ع/ل)

ANHA