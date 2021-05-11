بدء موسم حصاد الحبوب في مقاطعة الشهباء

كما في كل عام بدأ حصاد المحاصيل الزراعية من القمح والشعير في المقاطعة مع بداية شهر أيار الجاري، والذي يمتد شهرًا كاملًا.

وتعليقًا على ذلك، قال صاحب إحدى الحصادات، زكريا رشو، لوكالتنا: "في بداية شهر آذار نبدأ بتصليح وصيانة آلياتنا الزراعية، لتكون جاهزة في بداية شهر أيار لنباشر بالحصاد".



ومن جهته، قال الإداري في لجنة الزراعة في قرى (حليصة ومزارع حليصة وحاسين)، نضال إبراهيم لوكالتنا "بعد التنسيق مع هيئة الزراعة والاقتصاد ولجان حماية الأراضي الزراعية، بدأنا عملية الحصاد في قرية حليصة عبر 4 حصادات زراعية، لحصد القمح والشعير وكافة أنواع الحبوب، لأن هذا هو موعد حصادها".واختتم إبراهيم حديثه قائلًا: "العمل يجري بشكل جيد رغم الإمكانات الضئيلة والمحصول القليل، نتيجة قلة هطول الأمطار هذا العام".

يشار إلى أن المحاصيل الزراعية في مناطق كثيرة من شمال وشرق سوريا لم تكتمل هذا العام، نتيجة انخفاض هطول الأمطار، الأمر الذي يلقي بظلاله على الوضع المعيشي لغالبية سكان المنطقة الذي يعتمدون على الزراعة.

(س ر)

ANHA