بدء مشروع استجرار المياه لمدينة الحسكة

جاء الإعلان، في مؤتمر صحفي حضره مجموعة مهندسين والعاملون والخبراء في المشروع الكائن في قرية سنجق سعدون في الريف الجنوبي لمدينة عامودا.

في المؤتمر كشف الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية في إقليم الجزيرة سليمان عرب، عن البدء بتنفيذ مشروع استجرار مياه الشرب من منطقة جنوبي مدينة عامودا خط سنجق سعدون- وكندور إلى مدينة الحسكة وهو المشروع الأول من نوعه ويعتبر من المشاريع المهمة والريادية في قطاع المياه وذلك لما له من أبعاد إنسانية واقتصادية واجتماعية ويهدف المشروع إلى تأمين مياه الشرب لأكثر من مليون نسمة في الحسكة بالإضافة إلى القرى الموجودة على خط الاستجرار.

وعن سياسات الاحتلال قال: "بعد احتلال تركيا لمدينة سري كانيه عام 2019 ، وقبلها عفرين وكري سبي وتهجير عشرات الآلاف فإنها تقوم بقطع المياه التي تعتبر الشريان الرئيس للحياة من خلال استخدامها لمحطة علوك كسلاح ضد المدنيين في مدينتي الحسكة وتل تمر وممارستها لسياسات قطع مياه نهر الفرات."

وعن جهود ومساعي الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أكد: "منذ ذلك الوقت تعمل الإدارة الذاتية على البحث عن مصادر لتأمين مياه الشرب لأهلنا في مدينة الحسكة وتل تمر، وبعد العديد من الدراسات والتجارب من قبل مراكز الدراسات والأبحاث في مؤسسات ومديريات المياه في الإدارة الذاتية أثبتت التحريات والنتائج توفر مياه بجودة عالية وحوض جوفي متجدد ومستدام في منطقة جنوبي عامودا وبعد استكمال الدراسات اللازمة والتدقيق والمصادقة عليها من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والمؤسسات المعنية نعلن اليوم عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

وبحسب عرب المشروع مؤلف من أربع مراحل وهي:

المرحلة الأولى مشروع حفر 20 بئراً بعمق 500 م وغزارة ضخ 150 م مكعب كحد أقصى

المرحلة الثانية مشروع إنشاء محطة ضخ تتضمن 6 مضخات أفقية بغزارة 750 م مكعب ورفع 80 متراً وحوض تجميع بسعة 5000 م مكعب

المرحلة الثالثة مشروع تغذية بالطاقة الكهربائية من مدينة عامودا من خلال شبكة متوسطة وباستطاعة 2 ميغا

المرحلة الرابعة مشروع جر المياه بطول 62 كم وبقطر 800 مم من قساطل grp

والجدير بالذكر أن التكلفة التقديرية لكامل المشروع هي 18 مليون دولار أمريكي.

وأضاف: "يأتي هذا المشروع في صلب استراتيجية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في دعم مشاريع المياه ضمن حالة الطوارئ وإعلان مدينة الحسكة مدينة منكوبة."

وحول دراسات المشروع شدد: "إن هذه الدراسة أعدت من قبل خبراء مهندسين وجيولوجيين ذوي خبرة في مؤسسات الإدارة الذاتية وخارجها. ونعلمكم بأن تنفيذ المشروع لن يؤثر على الحوض المائي ولا على الآبار الزراعية في المنطقة. كما نتقدم بالشكر لبلدية سنجق سعدون واللجنة العلمية الذين بذلوا جهوداً كبيرة في الدراسة والتدقيق نتمنى التوفيق والنجاح للإدارة الذاتية وجهاز الإشراف والشركات والمقاولين وكافة العاملين في المشروع."

(خ ع/سـ)

ANHA