ويمثل الشافعي الشيخ (33 عاماً) للمحاكمة أمام محكمة اتحادية في مدينة الإسكندرية بولاية فرجينيا بالقرب من واشنطن على خلفية تهم تشمل احتجاز رهائن وقتلهم والتآمر لارتكاب جريمة قتل.

وتشير قائمة التهم الموجهة ضد الشيخ، وهو مواطن بريطاني، بحكم إعدام ضده، لكن المدعين الأميركيين يقولون للمسؤولين في بريطانيا إنهم لن يطلبوا عقوبة الإعدام ضد الشيخ أو صديقه في المجموعة أليسكاندرا كوتي، بحسب ما نقلته شبكة العربية.

والشيخ ينتمي للخلية المكونة من 4 أعضاء من مرتزقة داعش، والتي استقطبت اهتماماً دولياً بعد نشر مقاطع فيديو تصور مقتل الصحافيين الأميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وموظفي الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسيج إلى جانب ضحايا آخرين.

واحتجز الجيش الأميركي اثنين من أعضاء الخلية الأربعة، وهما الشيخ وأليكساندا كوتي، في العراق قبل نقلهما إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما.

فيما لقي محمد إموازي، وهو مواطن بريطاني أشرف على عمليات الإعدام، مصرعه في غارة بطائرة مسيرة عام 2015. بينما أدين إين ليزلي ديفيس، وهو العضو الرابع بالمجموعة، بتهم الإرهاب وتم سجنه في تركيا.

وأقر كوتي بأنه مذنب في أيلول/سبتمبر 2021 بارتكاب جرائم قتل فولي وسوتلوف ومولر وكاسيج. ومن المقرر صدور الحكم عليه الشهر المقبل.

(د ع)