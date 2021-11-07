بدء إعادة تأهيل محطتي مياه لخدمة 160 ألف نسمة جنوب الحسكة

وبدأت مديرية المياه العامة في لجنة الإدارة المحلية والبيئة في مقاطعة الحسكة، وبالتنسيق مع منظمة فرات، العمل على إعادة تأهيل محطتي تصفية وتحلية المياه "الشدادي ومركدة"، بهدف تأمين مياه الشرب للبلدات والقرى المحيطة.

جاءت عملية إعادة تأهيل المحطتين لتأمين مياه الشرب لأهالي ناحية الشدادي وناحية مركدة والقرى والبلدات المرتبطة بها، بعد استجرار مياه نهر الفرات إلى مدينة الحسكة.

سيستفيد أكثر من 160 ألف نسمة من 350 قرية وبلدة تابعة لناحية الشدادي ومركدة من هاتين المحطتين، حسب القائمين على المشروع وبلدية الشعب في ناحية الشدادي.

ستستمر أعمال إعادة تأهيل محطتي تحلية وتصفية المياه "الشدادي ومركدة" لمدة لا تتجاوز الـ 5 أشهر، حسب المدير المشرف على خطوط المياه، محمد الصالح.

وقال: "حسب خطة العمل ستكون المحطتان جاهزتان، وستدخلان الخدمة في شباط عام2022".

ولفت إلى أن المشروع بدأ بعد استجرار مياه نهر الفرات إلى مدينة الحسكة، مؤكداً أن مشروع الاستجرار جاء خدمة لكافة المناطق، بما فيها مدينة الحسكة.

وأشار المدير المشرف على خطوط المياه في مشروع الفرات، محمد الصالح، أن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل تلك تتم بالتزامن مع إزالة كافة التجاوزات على طول خط استجرار مياه الفرات.

(أم)

ANHA