بدء حصاد المحاصيل الزراعية في شمال وشرق سوريا

باشر المزارعون في معظم مناطق شمال وشرق سوريا، بحصاد محصولهم من الشعير والعدس، بعد هطولات مطرية جيدة مقارنةً بالعامين الماضيين، حيث شهدت المنطقة موجة جفاف أثّرت بشكل سلبي كبير على القطاع الزراعي في المنطقة.

وعادةً ما يبدأ موسم حصاد الشعير والعدس قبل المحاصيل الزراعية الأخرى، لتفاوت فترة نموها، ووصولها إلى مرحلة الحصاد، وتختلف هذه المدة بين منطقة وأخرى تبعاً لارتفاع حرارة الجو والهطولات المطرية.

ففي شمال وشرق سوريا، تبدأ الحصادات العمل في مناطق الرقة وإقليم الفرات قبل مناطق إقليم الجزيرة بالعادة.

ويلي حصاد الشعير، حصاد الأراضي المزروعة بالقمح والمحاصيل العطرية الأخرى كالكزبرة والكمون وحبة البركة ...وغيرها.

ووفق توقعات الخبراء الزراعيين فإن كمية المحصول المتوقع في المنطقة بالنسبة للقمح ربما تصل إلى مليون طن.

بدورها، جهزت هيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 28 مركزاً لاستلام محصول القمح من المزارعين، وحددت في الـ 9 من أيار الجاري سعر شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين والفلاحين في المنطقة، بمبلغ وقدره 43 سنتاً لكل كيلو غرام من القمح، و35 سنتاً للشعير.

(س)