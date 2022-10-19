بدء فعالية خيمة الاعتصام في الحسكة للتنديد بجرائم الاحتلال التركي

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) في الحصيلة التي نشرها في الـ 17 من شهر تشرين الأول الجاري؛ والتي تشمل ستّة أشهر من الهجمات الاحتلاليّة التركيّة ومقاومة الكريلا في زاب وآفاشين ومتينا؛ أنّ دولة الاحتلال التركي شنّت 2476 هجوماً بالأسلحة الكيماويّة والقنابل المحظورة على هذه المناطق.

وقد أعلنت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) عبر بيانٍ لها يوم أمس (18 تشرين الأول)؛ عن استشهاد 17 مقاتلاً ومقاتلة من كريلا حركة التحرر الكردستانيّة في الهجمات الكيماويّة التي يشنّها جيش الاحتلال التركي ونشرت سجلّاتهم.

وعليه نصبت لجنة الفعاليات في مدينة الحسكة خيمة اعتصام وذلك في ساحة السريان الواقعة في حي الناصرة بمقاطعة الحسكة، بمشاركة العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وبدأت الفعالية بمسيرة مشاعل نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية، متوجهة نحو خيمة الاعتصام.

وتستمر الفعالية إلى مساء يوم غد، حيث من المقرر أن يتوجه الأهالي إلى خيمة الاعتصام.

(د أ/ك)

ANHA