بدء ضخ المياه من محطة الحمة إلى خزانات الأحياء الشرقية بمدينة الحسكة

بعد قطع تركيا ومرتزقتها المياه عن مدينة الحسكة وضواحيها لأكثر من 24 يوماً وللمرة الثامنة منذ احتلالها سري كانيه, سعت مديرية المياه في مدينة الحسكة إلى إيجاد بديل عن محطة علوك الواقعة شرقي سري كانيه والمحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي، وذلك بحفر 50 بئراً في محطة الحمة.

ومحطة الحمة مؤلفة من50 بئراً باتت جميعها داخل الخدمة, وصرحت مديرية المياه أن 30 ألف م3 من المياه تم ضخها من آبار الحمة باتجاه خزانات المياه في حي العزيزية شرقي مدينة الحسكة والتي بدأت بتوزيع المياه لأحياء "الصالحية, العزيزية, طلائع, خشمان والمفتي" في الوقت الحالي.

وأكدت مديرية المياه أن مشروع الحمة لا يسد كامل حاجة الأهالي من المياه, وأنه سيؤمن %50 من حاجة أهالي مدينة الحسكة، مبدئياً.

(ه إ/ل)

ANHA