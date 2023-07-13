بدء أولى فعاليات حملة مجلس المرأة بمحاضرة حول العنف الأسري

شاركت في المحاضرة التي أقيمت في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي، عضوات مجلس المنطقة الغريبة ومن مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، حيث بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم أشارت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، منى الحمادي، إلى أسباب العنف وأشكاله والآثار الناجمة عنه.

وعرّفت العنف الأسري على أنه شكل من أشكال إلحاق الأذى بأفراد الأسرة الواحدة، مثل تعنيف الزوج لزوجته أو على عكسه، تعنيف الأطفال وما يرافقه من أذى جسدي أو نفسي.

ونوهت إلى أن أحد أسباب العنف الأسري هو سوء الأحوال الاقتصادية.

بينما ذكرت النائبة في مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل في دير الزور، هدى الخالدي، مخاطر العنف الأسري، وتأثيراته على الحياة الأسرية والأطفال.

وعن سبب العنف بحق المرأة بشكل أكبر، لفتت الانتباه إلى النظرة الدونية التي تُنظر إلى المرأة، وعدم الاعتراف بحقوقها وواجباتها.

وأشارت إلى أن من أحد الأسباب المؤدية لممارسة العنف، تدني المستوى الثقافي وأسس التربية المنزلية التي ينشأ عليها الفرد.

وفي خلاصة المحاضرة، توصلت المشاركات إلى ضرورة التخلص من ظاهرة العنف الأسري، عبر إعداد برامج توعوية لجميع الأسر المعنفة، وإعادة تأهيل المتضررين من هذا العنف وإعادة دمجهم بالمجتمع، كذلك تقديم الاستشارة النفسية خصوصاً للذين يعانون من آثار ما بعد الصدمة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

بالإضافة إلى تكثيف الندوات الحوارية بالتعاون مع مختلف اللجان الموجودة في الإدارة الذاتية، والتركيز على دور النساء في المنطقة، وتوعيتهن من خلال التنسيق مع جميع اللجان النسوية، بالإضافة إلى توزيع بروشورات من أجل التخلص من ظاهرة العنف الأسري وضد المرأة.

(كروب/ي م)

ANHA