بدء استلام محصول القمح من المزارعين في منبج

فتحت شركة تطوير المجتمع الزراعي في مدينة منبج أبوابها أمام المزارعين لاستلام محصول القمح بدءاً من اليوم.

وتستقبل الشركة المحصول في مركزها بمدينة منبج، ثم وبعد اتخاذ إجراءات الاستلام، يُنقل المحصول إلى مركز الطواحن جنوبي مدينة منبج، حيث يتم التخزين.

وجهّزت الشركة مركز المطاحن لاستلام 4 آلاف طن من القمح، ويُحتمل أن تستلم الشركة محاصيل المزارعين في إقليم الفرات أيضاً، نظراً لضعف القدرة الاستيعابية في مراكز الإقليم.

وبلغت إحصائية الأراضي المزروعة بالقمح هذا العام في منبج ما يقارب 2100 هكتار. فيما بلغ إنتاج الهكتار الواحد 2 طن تقريباً.

وتستمر عملية الاستلام إلى حين انتهاء المزارعين من تسويق محاصيلهم.

ANHA