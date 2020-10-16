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بدء استكمال عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

بدأت، صباح اليوم، عملية استكمال تبادل الأسرى بين الحكومة اليمينة والحوثيين، إذ وصل 151 أسيرًا محررًا مواليًا للحكومة اليمنية إلى عدن، في حين نقلت طائرة تابعة للصليب الأحمر 201 أسيرًا حوثيًّا إلى صنعاء.
العالم والشرق الأوسط 2020-10-16T10:39:00 مركز الأخبار

وكانت الحكومة قد أفرجت، الخميس، عن 470 حوثيًّا مقابل إفراج الأخير عن 240 تابعين للحكومة.

وستشمل عملية تبادل الأسرى التي تتم برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1080 أسيرًا، كانوا محتجزين لدى الحوثيين.

وفي أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، حثّ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، على "المضي قدمًا على الفور في إطلاق سراح الأسرى وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم من أجل الاتفاق سريعًا على الإفراج عن مزيد من المحتجزين".

وقال غريفيث إن الإفراج عن الأسرى سيمثل إنجازًا مهمًّا، ويظهر إمكانية نجاح المفاوضات مستقبلًا.

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن عن شكره للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على جهوده.

(ش ع)


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