بدء استفتاء حول الدستور يسمح لبوتين البقاء في السلطة حتى 2036

والموعد الرسمي المحدد للاستفتاء الذي يحق لحوالي 110 ملايين ناخب التصويت فيه، هو الأول من تموز/يوليو، لكن السلطات فتحت مراكز الاقتراع اعتبارًا من 25 حزيران/يونيو لتجنب تدفق أعداد كبيرة من الناخبين بسبب وباء كوفيد-19.

وكان يُفترض أن يجري الاستفتاء في 22 نيسان/أبريل، لكنه أُرجئ بسبب وباء كوفيد-19، وقد دعا الرئيس الروسي في كانون الثاني/يناير، إلى هذا التعديل الأول لدستور 1993.

وكان البرلمان أقر التعديل لذلك لا يفترض قانونيًا أن يخضع لاستفتاء، لكن بوتين أصر على هذا التصويت نظرًا لأهمية المسألة.

ورأى المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني أن هذا التصويت يرتدي طابعًا شعبويًا هدفه الوحيد "إعادة عدّاد ولايات بوتين إلى الصفر ومنحه رئاسة مدى الحياة"، وكتب على شبكات التواصل الاجتماعي في حزيران/يونيو أنه "انتهاك للدستور، انقلاب".

ويسمح التعديل للرئيس الحالي بالبقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036، وهي السنة التي سيبلغ فيها الرابعة والثمانين من العمر، وبموجب الدستور الحالي يفترض أن تنتهي رئاسة بوتين في 2024.

(ش ع)