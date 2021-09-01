بدء امتحانات القبول الجامعي في جامعات شمال وشرق سوريا

تقدم الطلاب الذين سجلوا في جامعات شمال وشرق سوريا (روج آفا ، كوباني ، جامعة الشرق) لامتحانات القبول الجامعي.

وبحسب لجنة المفاضلات في جامعات شمال وشرق سوريا فقد تقدم للامتحانات حوالي 3000 طالبا وطالبة فيما بلغ عدد مراكز التقديم 13 مركزا.

سيتم قبول الطلاب بالاعتماد بنسبة 70 بالمائة على نتائج الامتحان وبنسبة 30 بالمائة على علامات الصف الثاني عشر.

سيتم إجراء امتحان اللغة في2 أيلول (غدًا). وستعلن نتائج الامتحان الكلي وامتحان اللغة في 9 أيلول .

ويبدأ العام الدراسي الجديد في جامعات شمال وشرق سوريا الثلاث في 10 تشرين الأول المقبل.

(ر)

ANHA