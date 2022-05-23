بدء عملية الإحصاء السكاني في 3 نواحي بمقاطعة الحسكة

باشر مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة بالتنسيق مع معلمين ومعلمات من هيئة التربية والتعليم والرؤساء المشتركين للكومينات جمع بيانات السكان في نواحي الدرباسية وزركان وتل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، وذلك بعد إنهاء العملية الإحصائية في مقاطعة قامشلو.

تجمع المعلمون والمعلمات صباح اليوم الإثنين، في المجمعات التربوية في النواحي الثلاث، ومنها توزعوا على الكومينات لبدء عملية الإحصاء السكاني.

ويتألف كل فريق من معلمين ورئيس كومين، إضافة إلى مشرفين من المجمعات في النواحي الثلاث، ومشرفين من مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة.

هذا ومن المقرر أن تستمر عملية الإحصاء ليومين متتالين (23- 24) أيار الجاري، بالتزامن مع تعطيل المدارس في النواحي المذكورة.

وتشمل العملية الإحصائية تسجيل عدد أفراد الأسرة المقيمين والمسافرين، والأسر الوافدة والنازحة إلى شمال وشرق سوريا، وطبيعة عمل كل شخص فيها. ويتم التحقق من الاسم والعنوان الحالي والظروف المعيشية والحالة الاجتماعية للشخص من خلال دفتر العائلة أو الهوية الشخصية.

(ب ح/س ر)

ANHA