بدء التحضيرات لمفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

وقالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان: "إن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أمرا وزيرَي خارجيتهما "ببدء التحضيرات لمفاوضات السلام بين البلدين"، وذلك أثناء لقاء عُقد الأربعاء في بروكسل بوساطة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه "تم التوصل إلى اتفاق خلال اللقاء (...) لتشكيل لجنة ثنائية حول مسائل ترسيم الحدود".

وأوضح البيان أن هذه اللجنة ستكون مكلّفة خصوصاً لضمان الأمن والاستقرار على طول الحدود، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

يأتي لقاء بروكسل إثر ارتفاع جديد في منسوب التوتر في ناغورني قره باغ حيث تنتشر منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 قوات "حفظ سلام" روسية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاق وقف إطلاق نار بوساطة روسية، وضعا حداً لحرب استمرّت ستة أسابيع بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين للسيطرة على إقليم ناغورني قره باغ "الانفصالي".

وأوقع النزاع أكثر من 6500 قتيل، وانتهى بهزيمة قاسية تكبّدتها أرمينيا التي أجبرت على التنازل لأذربيجان عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها منذ تسعينيات القرن الماضي.

(د ع)