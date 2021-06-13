بدء التحضيرات لإجراء انتخابات محلية في مناطق الإدارة الذاتية خلال العام الجاري

التقت الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمس السبت، الأعضاء السابقين لمفوضية الانتخابات في إقليمي الجزيرة والفرات؛ بغرض الاستفادة من خبرة هؤلاء الأعضاء للتأسيس لمفوضية انتخابات جديدة والتحضير لإجراء انتخابات محلية شاملة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وخلال الاجتماع، قدّم أعضاء المفوضية السابقين رؤيتهم لهذه الانتخابات وآلية تنظيمها ضمن الظروف الحالية التي تعيشها المنطقة وأهم الآليات والتحضيرات اللوجستية لإنجاز عملية انتخابية ناجحة. كما أكدوا استعدادهم لتقديم أي مساعدة في سبيل دعم الأعضاء الجدد بالخبرة المطلوبة.

ومن جهتها، شكرت الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أعضاء المفوضية على روح المسؤولية ودعتهم إلى مرافقة سير عملية التحضير لمجمل العملية الانتخابية المرتقبة.

وكانت مخرجات مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات الذي عقد في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني للعام ٢٠٢٠، تضمنت ضرورة إجراء انتخابات محلية خلال مدة لا تتجاوز العام.

(ك)