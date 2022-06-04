بدء الإحصاء السكاني في مركز مقاطعة الحسكة

بعد انتهاء عملية الإحصاء السكاني التي انطلقت في الـ 26 من نيسان الفائت ضمن مناطق عديدة في شمال وشرق سوريا، باشر اليوم، مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة، بالتنسيق مع هيئة التربية والتعليم، والرؤساء المشتركين للكومينات، عملية الإحصاء السكاني لمدينة الحسكة والقرى التابعة لها.

جاءت عملية إحصاء مدينة الحسكة "مركز المقاطعة"، استكمالاً لعملية الإحصاء السكاني في مدن ونواحي المقاطعة، بعد الانتهاء من إحصاء المناطق الشمالية والغربية "الدرباسية، زركان، وتل تمر" في الـ 24 من أيار/ مايو الفائت، ومن المناطق الجنوبية والشرقية للمقاطعة "الهول، والشدادي، ومركدة، والعريشة، والدشيشة" في الـ 30 من الشهر نفسه.

ويقوم بعملية الإحصاء التي من المقرر أن تستمر يومين متتاليين وفق القائمين عليها، في الحسكة، نحو700 معلم/ة، بالإضافة إلى أعضاء مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة، والرؤساء المشتركين للكومينات.

(أم)

ANHA