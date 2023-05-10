بدء الفعالية الجماهيرية في إقليم الجزيرة

وصلت الحشود الغفيرة من أهالي إقليم الجزيرة، قبل قليل، إلى ساحة الفعالية الجماهيرية المنظمة للمطالِبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، والداعمة لحزب الخضر اليساري في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية.

وتشهد ساحة ملعب شهداء 12 آذار وسط مدينة قامشلو، الآن مشاركة كبيرة لأهالي إقليم الجزيرة في الفعالية الجماهيرية رافعين صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حزب الخضر اليساري.

وبعد وصول الحشود إلى ساحة الفعالية، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء إيذاناً ببدء الفعالية.

ويتخلل الفعالية، إلقاء كلمتين باسم المكونين الكردي والعربي، من قبل الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي آسيا عبد الله، ومن قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة حكمت حبيب.

ومن المقرر أن تختتم الفعالية بتقديم عدة فقرات غنائية من قبل (فرقة جودي، والفنانين دانيش بوطان وسمية محمد).

(كروب/آ)

ANHA