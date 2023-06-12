بدء الامتحانات الجامعية في شمال وشرق سوريا

باشر طلاب الجامعات (جامعة كوباني، وروج آفا والشرق)، اليوم، بتقديم الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2022- 2023.

جامعة كوباني

تقدّم اليوم 765 طالباً وطالبة للامتحانات النهائية في جامعة كوباني، والتي تستمر حتى الـ 26 من الشهر الجاري.

وتضم جامعة كوباني 12 قسماً، بين كليات ومعاهد، وهي: (كلية الآداب، وكلية التربية، وكلية العلوم الطبيعية، ومعهد العلوم الطبيعية، ومعهد العلوم التربوية، والمعهد الطبي، والمعهد التقني، ومعهد المحاسبة، ومعهد اللغات، ومعهد العلوم الإدارية القانونية، ومعهد الدراسات العليا للعلوم التربوية، ومعهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية).

جامعة روج آفا

وقدّم اليوم 1600 طالب وطالبة من 11 كلية ومعهدين للتعليم العالي ومعهد آخر في جامعة روج آفا، الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2022 - 2023. باستثناء كلية الطب البشري التي ستبدأ امتحانات السنة الأولى يوم غد الثلاثاء.

وتنتهي امتحانات جميع الأقسام في جامعة روج آفا في 26 حزيران، باستثناء كلية الطب.

جامعة الشرق

كما بدأت صباح اليوم، الامتحانات النهائية للفصل الثاني للعام الدراسي 2022-2023، في جامعة الشرق بمدينة الرقة.

وتضم جامعة الشرق 5 كليات، هي كلية العلوم وكلية التربية وكلية الهندسة الزراعية وكلية الحقوق وكلية الآداب و3 معاهد، ومعهد اللغة الإنكليزية، ومعهد الحاسوب ومعهد العلوم الإدارية والمعهد الإداري والمالي.

وعن سير العملية الامتحانية، أجرت وكالتنا لقاء مع الرئيسة المشتركة لمعهد اللغة الانكليزية في جامعة الشرق، مريم الحسين التي أكدت: "بدأ الطلبة صباح اليوم، بتقديم امتحانات الفصل الثاني، وسيستمر الامتحان لمدة أسبوعين، ابتداء من اليوم".

وأوضحت: "الامتحانات تجري بشكل جيد، ولم يتم ضبط أي حالة غش حتى الآن، وبالنسبة لمادة اللغة الانكليزية واجهنا بعض الصعوبات، منها ضعف الطلاب بمادة اللغة الانكليزية، ونعمل على تأسيسهم ورفع قدراتهم التعليمية".

ونوّهت مريم الحسين: "طلاب جميع الكليات قدموا امتحان اللغة الانكليزية باستثناء قسم اللغة الانكليزية وقسم المعهد التقني وقسم الأدب العربي كونهم غير مدرجين في معهد اللغات".

بدوره، بيّن الطالب في قسم الكيمياء محمد الأحمد: "الامتحانات الأولية كانت جيدة والأسئلة مقبولة وسهلة أما الامتحانات العملية فقد واجهنا فيها بعض الصعوبات".

(كروب/ف)

ANHA