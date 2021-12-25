بدء العمل على إعادة تأهيل شبكة كهرباء زركان

وباشرت مؤسسة كهرباء ناحية زركان منذ صباح اليوم بمتابعة الخطوط المتضررة، وتوصيل الأسلاك، وفحص المحولات التي تعرضت لشظايا قذائف الاحتلال التركي المدفعية؛ لإعادة تغذية الناحية بالكهرباء.

وشهدت الشبكة بحسب المشرفين على عملية متابعة الشبكة المتضررة، ضرراً بنسبة 30 بالمئة في الأحياء الغربية لمركز الناحية، بالإضافة إلى خروج محولات بعض القرى عن الخدمة، بعد أن تعرضت الناحية لقصف الاحتلال التركي ومرتزقته، يومي الـ 21 والـ 22 من الشهر الجاري.

وتسعى مؤسسة الكهرباء في الناحية إلى إعادة تأهيل الشبكة؛ لتغذية المنطقة بالتيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن.

(أم)

ANHA