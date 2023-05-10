بدء الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا

بدأت في العاصمة الروسية موسكو، قبل قليل الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وإيران، حسين أمير عبد اللهيان، وحكومة دمشق، فيصل المقداد، ودولة الاحتلال التركي، مولود تشاووش أوغلو، وذلك في ضوء المساعي الروسية لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وكانت قد تحدثت وكالة تابعة لحكومة دمشق عن وصول فيصل المقداد إلى العاصمة الروسية يوم أمس، وأشارت الوكالة إلى أن "الوفد السوري سيؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، وانسحاب كل القوات الأجنبية غير الشرعية منها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية وعدم دعم الإرهاب".

وقد أجريت في موسكو، نهاية نيسان، محادثات بين وزراء دفاع الدول الأربع، فيما أوضحت وزارة الدفاع التابعة لحكومة دمشق بعد ذلك أنه تم خلال الاجتماع بحث قضية انسحاب القوات التركية من أراضي البلاد، وقالت وزارة الحرب التركية إن الطرفين ناقشا خطوات ملموسة لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وهي ما نفته حكومة دمشق.

(م ش)