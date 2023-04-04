بدء اجتماع معاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا

أفادت وكالة تابعة لحكومة دمشق "ببدء الاجتماع الرباعي الذي يجمع معاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا، في العاصمة الروسية موسكو".

وستجري هذه المباحثات، وسط إصرار حكومة دمشق على ضرورة الحصول على ضمانات بانسحاب الاحتلال التركي من الأراضي السورية ووقف دعم جماعات المرتزقة، وإصرار تركي على الاستثمار الانتخابي لهذا الاجتماع.

وقالت صحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق نقلاً عن مصادر إن: "غياب أي تصريح أو تأكيد رسمي تركي علني حتى الآن حول الاستعداد للانخراط جدياً في المباحثات بناء على هذه الثوابت"، مشيرة إلى أن "رفض الجانب التركي الخوض في المباحثات على هذه الأسس والتعهد بالانسحاب من الأراضي السورية سيعني بالضرورة أن الاجتماع لم يصل إلى نتائج يمكن البناء عليها للتقدم نحو الخطوة السياسية والأمنية التالية".

وأشارت المصادر إلى "البعد الانتخابي الذي يقف خلف الموقف التركي، حيث يسعى إلى استثمار الاجتماع انتخابياً إلى أقصى درجة".

(د ع)