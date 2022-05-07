بدء أعمال المؤتمر الـ 11 لحزب الاتحاد الديمقراطي في أوروبا

تحت شعار “بروح ثورة روج آفا لننظم أنفسنا ونصون اكتفاءنا الذاتي” بدأت اليوم أعمال المؤتمر الحادي عشر لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD في أوروبا بمشاركة 250 مندوباً من كافة الدول الأوروبية.

وحضر المؤتمر أيضاً عدد من ممثلي الأحزاب والمؤسسات السياسية الكردستانية.

وح اليوم، 7 أيار 2022، في مدينة فينلو الهولندية، بحضور باقة من الضيوف وممثلي الأحزاب الكردية والكردستانية في أوروبا.

هذا وحضر المؤتمر باقة من ممثلي الأحزاب والتنظيمات الكردية والكردستانية في أوروبا وهم:

أحمد كرموس رئيس المؤتمر الوطني الكردستاني، رمزي قارتال الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب، زبير آيدار الرئيس المشترك لمؤتمر المجتمع الكردستاني، رزكار قاسم رئيس حزب الحداثة الكردستاني، فوزي جولي مسؤول اتحاد إيزيديي روج آفا، بافي نارين مسؤول الحزب الديمقراطي الكردي السوري في أوروبا، يوكسل كوج الرئيس المشترك لمؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوروبا، صابر مسؤول حزب الحياة الحرة الكردستاني في أوروبا، وإلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقى عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر خبات شاكر كلمة تطرق فيها إلى المرحلة الحساسة التي يمر بها الشعب الكردي واستحقاقات ثورة روج آفا وتضحيات الشهداء، ودور الحزب في أوروبا ليكون قادراً على قيادة المرحلة دبلوماسياً وسياسياً في الساحات الأوروبية، وتصعيد النضال التنظيمي بين الجالية الكردية.



هذا ومن المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر يومي 7 و 8 أيار.