بدء أعمال المنتدى الحقوقي الثاني حول انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين

برعاية منظمة الأبحاث وحقوق المرأة في سوريا ومنظمة مبادرة حقوقية ومركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية ومنظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا ومنظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، انطلقت أعمال المنتدى الثاني حول الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال التركي ومرتزقة في مقاطعة عفرين المحتلة، في مدينة قامشلو.

ويحضر فعاليات الملتقى الثاني لانتهاكات دولة الاحتلال التركي في عفرين التي نُظمت في صالة زانا بمدينة قامشلو، الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر، والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية عبد حامد المهباش، والرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو، وممثلون عن منظمات حقوقية "منظمة ماف وداد وتآخي، وبيل"، والبيت الايزيدي في إقليم الجزيرة، ومجلس المرأة السورية، ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، والمؤتمر الوطني الكردستاني.

الملتقى سيتضمن ثلاثة محاور أساسية، وهي خصائص الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال التركي وفصائله الداعمة له في ضوء القانون الدولي، والانتهاكات المرتكبة بحق النساء في عفرين من الاحتلال التركي ومرتزقته، والسبل القانونية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الدولي.

بالإضافة إلى الاستماع إلى شهادة ضحايا الاحتلال في عفرين، ممن تعرضوا للجرائم على يد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

ومن المقرر أن تلقى كلمة الافتتاح من قبل عبد حامد المهباش، وبحسب اللجنة التحضيرية، ستتضمن الكلمة الأوضاع الإنسانية في عفرين.

(كروب)

ANHA