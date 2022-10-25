يستمر مهرجان هامبورغ للأفلام الكردية في ألمانيا هذا العام على مدى 6 أيام متواصلة، وستنطلق فعالياته تحت شعار المهرجان "المرأة، حياة، حرية".

سينطلق المهرجان في يومه الأول الذي يصادف 26 تشرين الأول/أكتوبر 2022 في الساعة السادسة بالموسيقا والأغاني الكردية، وبمشاركة فنانين من باكور كردستان.

وسيعرض في أول أيام المهرجان الفيلم الكردي للسينمائي والمخرج الكردي مانو خليل والذي يحمل اسم "جيران"، ويتحدث عن طفل في أعوام الثمانينات يقطن في إحدى القرى الحدودية في روج آفا، يشارك في بطولة الفيلم ممثلين كرد وعرب.

كذلك سيتم عرض فيلم Silent Post، للسينمائي فلوريان هومان Florian Homann، هذا الفيلم ينقل الدمار الذي حل بالمدن الكردية في شمال كردستان (باكور)، من قبل جيش الاحتلال التركي في عامي 2015 و 2016.

كذلك يلقي المهرجان الضوء على الحروب التي تدور في دول عديدة من العالم، لا سيما أوكرانيا وأفغانستان، وذلك من خلال عرض أفلام عنها.

وعن أهمية المهرجان لفت عضو اللجنة الإعلامية لمهرجان هامبورغ للأفلام الكردية بدورته الـ 13، راوند جواد، أن الفعاليات والنشاطات الفنية والمهرجانات لها أهمية، فالسينما الكردية مثل ثورة وهي مهمة ومباركة، والمخرجين الكرد بدأوا يصنعون الأفلام بعد المخرج الكردي يلماز كوني.

وقال جواد مثل كل بلدان العالم، للسينما الكردية شأن خاص بها اليوم، والأفلام الكردية لا تقل شأناً عن الأفلام التي تصنع في بلدان العالم، ونوه: "علينا أن نعلم أن للفن الكردي شأن هام على كافة الأصعدة، ويجب العمل أكثر للتعريف بالثقافة الكردية للعالم والكرد الذين يعيشون في الخارج، من خلال الأفلام والسينما الكردية".

ووفق جواد سيعرض خلال المهرجان 5 أفلام طويلة، و10 أفلام وثائقية، 11و فلماً قصيراً، فيلميْن كرتونيْن، كما ستعقد ندوة حوارية حول حقوق الإنسان من قبل سينمائيين وممثلين كرد أبرزهم ويسي التاي ومسعود الب.

وحول اختيارهم شعار "المرأة، حياة، حرية"، للمهرجان هذا العام، لفت جواد أن المرأة الكردية وفي العالم تتعرض للظلم والعنف والاضطهاد، وقال: "عندما قتلت الشابة الكردية في شرق كردستان (روجهلات) اتخذ مهرجان هامبورغ للأفلام الكردية قرار اعتماد هذا الشعار شعاراً للمهرجان، فهناك صرخات مطالبة بالحرية في شرق كردستان ضد النظام الدكتاتوري في إيران، لذلك نرى حاجة ملحة في العمل على كافة الأصعدة على أن نكون عوناً لحقوق المرأة".

(س ر)

ANHA