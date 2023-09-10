بـ 62 عملاً فنياً افتتاح معرض للفن التشكيلي في الطبقة

افتتح مركز الثقافة والفن في الطبقة، اليوم، معرضاً للفن التشكيلي، في مركزه تحت شعار "الفن يمسح عن الروح غبار الحياة".

فتح المعرض أبوابه اليوم، أمام زواره، بقص شريط الافتتاح وسط مراسم، حضرها عدد من أهالي مدينة الطبقة، والمهتمين، وأعضاء من الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة، وعضوات من مجلس تجمّع نساء زنوبيا.

وعُرض في صالة المعرض الذي يستمر على مدار يومين 62 عملاً فنياً، من نتاج عمل 6 رسامين ورسامات من الطبقة.

سلّطت اللوحات الضوء على ما خلّفته الأزمة السورية من ويلات على الشعب السوري، ودور المرأة الريادي في المجتمعات على مر العصور وأهمية الطبيعة.

(س ك/خ)

ANHA