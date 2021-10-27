تحت عنوان "ألحان منسية" تواصل 6 فرق فنية من مكونات شعوب شمال وشرق سوريا وتحت إشراف هيئة الثقافة والفن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تصوير مشاهد العمل الفني الأول الذي يمزج ثقافات المكونات.

ومع بداية شهر تشرين الثاني العام الفائت تم طرح فكرة إصدار الأغنية من قبل الفنانين دليل ميرساز وبيكس داري، وتواصلوا مع كافة المكونات والحركات الثقافية والفرق الفنية في شمال وشرق سوريا، وفي مطلع شهر أيار من العام الجاري شرعت الفرق الموسيقية بأعمالها والبدء بتسجيل أغانيها وذلك في استديو الشهيد ولات بمدينة قامشلو.

وفي لقاء لوكالتنا مع عضو حركة موزوبوتاميا للثقافة والفن والمشرف على عمل "ألحان منسية" الفنان بيكس داري أوضح بأن الفكرة من إصدار عمل فني يجمع مكونات المنطقة هي إحياء ثقافة وأصالة هذه الشعوب العريقة، وإرسال رسالة سلام ومحبة لكافة السوريين مفادها عودة سوريا إلى حقيقتها "حقيقية تآخي الشعوب".

وبتاريخ الـ22 من شهر تشرين الأول باشرت الفرق الفنية أعمال التصوير وذلك بدءاً من مدينة الطبقة، حيث تم تصوير المشاهد الأولى للأغنية على خشبة المسرح المدمر الكائن في مركز الثقافة والفن، تحت إشراف المخرج دليل ميرساز.

ولفت بيكس في حديثه إلى "أن التأخير في تنفيذ أعمال التصوير والأداء يعود إلى الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقها مشرفو الموسيقى بدمج أصوات الآلات الفلكلورية مع الآلات الحديثة المستخدمة ضمن اللحن الموسيقي للأغان، وذلك دون المساس بطبيعة لحن الآلات الفلكلورية، مراعيةً الطابع التراثي لكل مكون في الرقصات والأزياء وحتى الأغاني".

وفي الانتقال للأماكن والمواقع التي سيتم تصوير مشاهد الأغنية فيها أوضح داري إنه "سيتم تصوير المشاهد في عموم مدن والمناطق التي تجسد ثقافة كل مكون وتشكل رمز انتماء له، والمدن هي كل من "الطبقة، الرقة، منبج، الشهباء، حلب، دريك، رميلان".

ويتضمن العمل الفني "ألحان منسية" 7 أغاني تراثية لكل مكون (الكردي-السرياني-الأرمني-العربي-التركماني-الشركسي) بالإضافة لتأدية رقصات ودبكات فلكورية ضمنها.

وعن موعد إصدار الأغنية بيّن الإداري في حركة موزوبوتاميا للثقافة والفن بيكس داري أنه سيتم العمل وفق خطة العرض الأول، والتي ستكون عبر عرض الأغنية على منصاتهم الرسمية في مواقع التواصل الافتراضي، بالتزامن مع تأديتها من قبل الفرق المشاركة على خشبة المسرح المدمر في مركز الثقافة والفن في الطبقة، وذلك مطلع العام القادم.

(ع أ ع ص/سـ)

ANHA