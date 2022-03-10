أدلت اللجنة المكلفة من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بحملة جمع التواقيع المطالِبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني PKK من "قائمة الإهاب" في ناحية الدرباسية، ببيان أعلنت فيه انتهاء الحملة التي أطلقت في الـ 1 من كانون الثاني/ يناير الماضي في الناحية.

قرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الدرباسية محمد خلف، بمشاركة العشرات من الأهالي، أمام مجلس ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة.

وأكد البيان أنه شُكّلت لجان في ناحية الدرباسية للبدء بحملة جمع تواقيع من أجل إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، كما أكد على انتهاء الحملة بجمع 3744 توقيع لأهالي الناحية.

وأشار البيان إلى أن حل الأزمات التي يعاني منها العالم والشرق الأوسط وكردستان بشكل خاص يكمن في إزالة اسم الحزب من "قائمة الإرهاب"، وكذلك يكمن في مشروع الأمة الديمقراطية المبني على فلسفة وفكر القائد عبد الله أوجلان.

وطالب البيان المجتمع والقوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك وإعادة النظر في وصفها وتسميتها للحزب، وإزالة اسم حزب العمال الكردستاني PKK من "قائمة الإرهاب" وتحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً.

(ب ح/أم)

ANHA