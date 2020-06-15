ببيان مشترك... أحزاب وقوى سياسيّة تستنكر العدوان التّركيّ وتطالب المجتمع الدّوليّ بوضع حدّ لتماديه

وجاء ذلك عبر بيان مشترك وقّعت عليه العشرات من الأحزاب والقوى السياسية وممثّلي مكونات شمال وشرق سوريا، والتي جاء فيها:

"استمراراً في انتهاكها الفاضح لسيادة العراق, وإمعاناً منها في استهداف الشعب الكردي وقضيته, وبالتزامن مع ذكرى مذابح السيفو الوحشية التي ارتكبها العثمانيون بحق الشعب السرياني الآشوري الكلداني عام 1915م ... قامت القوات الجوية التركية منتصف ليلة أمس الأحد 14/15 حزيران بشن أكثر من عشرين غارة جوية على مواقع في شنكال ومخمور وغيرها في إقليم كردستان العراق .

إنّ هذه العملية العسكرية التي قامت بها القوات التركية تأكيد لسياسة النظام التركي الممنهجة في استهداف تطلّعات شعوب المنطقة وحقوقها , وسعيه لتنفيذ مخططاته التوسعية, من خلال نشر الفكر الإخواني المتطرّف وتبنّيه واستثماره في تنفيذ هذه الأجندات العدوانية, وما نشر الفوضى في سوريا و ليبيا والعراق وغيرها من الدول إلا نتاج لهذه السياسات.

وما يساهم في تمادي النظام التركي في تنفيذ اعتداءاته المتتالية على الشعب الكردي وشعوب المنطقة هو الصمت الدولي إزائها, و لقد جاء احتلال تركيا لعفرين وسري كانيه وكري سبي وغيرها من المناطق السورية في هذا السياق أيضاً .

إنّنا في الأحزاب والقوى السياسية وممثّلي مكوّنات شمال وشرق سوريا في الوقت الذي ندين فيه هذا العدوان التركي السافر واستهدافه للكرد في إقليم كردستان العراق فإنّنا نطالب المجتمع الدولي وخاصّةً التحالف الدولي للقيام بواجباته, ووضع حدّ لتمادي النظام التركي ونشره للفوضى والدمار في المنطقة برمتها. وأيضاً نناشد الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق بالقيام بكل ما من شأنه منع تكرار مثل هذه الخروقات التركية العدوانية لحدود العراق والإقليم .

كما أننا نؤكّد على أنّ أفضل ردّ لنا تجاه المخططات التركية التآمرية هو وقوف شعوب المنطقة بكافة مكوناتها صفّاً واحداً في وجهها والانتفاضة في وجه المحتل, والعمل معاً لتعزيز حالة السلم الأهلي والعيش المشترك, ودون شك هذا ما يؤرّق العقلية العنصرية التركية التي تخشى انتقال الفكر التحرري إلى أراضيها التي تئنّ تحت وطأة الإجراءات الشوفينية التعسفية ضد الشعوب التركية .

وهنا تجدر بنا الإشارة إلى أنّ إنجاح مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الهادفة لتحقيق المصالحة الكردية ستكون بمثابة حجر الأساس للانطلاق إلى الحل السياسي للأزمة السورية ككل, وهو ما تعمل تركيا على إفشاله, وعليه ينبغي على الأخوة الكرد في الحركة السياسية أخذ الحيطة والحذر من مثل هذ المحاولات .

المجد والخلود لشهدائنا

الخزي والعار للعدوان التركي

15 / حزيران / 2020م

القوى السياسية في شمال وشرق سوريا الموقّعة على البيان :

- حزب سوريا المستقبل

- هيئة التنسيق الوطنية-حركة التغير الديمقراطي

- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ).

- حزب الاتحاد الديمقراطي

- حزب الاتحاد السرياني

- حزب السلام الديمقراطي الكردستاني

-الحزب الآشوري الديمقراطي

-الحزب الديمقراطي الكردي السوري

-الحزب اليساري الكردي في سوريا

- الاتحاد الليبرالي الكردستاني

-البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا

-الحزب الشيوعي الكردستاني

-الحزب اليساري الديمقراطي الكردي في سوريا

- حزب التجمّع الوطني الكردستاني

- حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني

- حركة التجديد الكردستاني

- اتحاد الشغيلة الكردستاني

- الهيئة الوطنية العربية

- حزب المحافظين الديمقراطي

- حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا

- حزب الخضر الكردستاني

- حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري

- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)

- حركة الإصلاح- سوريا

- حزب التآخي الكوردستاني

- حزب روچ الديمقراطي الكردي في سوريا

- الاتحاد الوطني الحر- روجافا

- تيار المستقبل الكردستاني

- حركة المجتمع الديمقراطي

- مؤتمر ستار

- حزب النضال الديمقراطي

- الحزب الجمهوري الكردستاني

(ل)

ANHA