باز أحمد: المعبر مغلق من قبل باشور كردستان بسبب إجراءات روتينية وتنظيمية

وصرح مدير العلاقات في معبر سيمالكا، باز أحمد، لوكالتنا ANHA أن "إدارة معبر فيش خابور أغلقت المعبر لإجراءات تنظيمية وروتينية لبضعة أيام".

وكانت إدارة معبر سيمالكا قد أصدرت تعميمًا، أمس الأربعاء، أعلنت فيه عن إغلاق المعبر من طرف جنوب كردستان، اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

وقالت الإدارة في تعميمها: "قررت إدارة معبر فيش خابور في جنوب كردستان عن إغلاق المعبر أمام المسافرين، اعتبارًا من يوم 4/2/2021 حتى إشعار آخر، وبناء عليه نرجو من الأخوة المسافرين تأجيل مواعيدهم المقررة حتى إصدار تعميم جديد بخصوص استئناف حركة المعبر بشكل اعتيادي".

(ع ع/ م ح)

ANHA