بايق: الدولة التركية تجند الشبان العرب في الحرب باسم الإسلام والعرب

وتحدث الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكردستانية جميل بايق لفضائية ستيرك تي في، حول الأوضاع في ليبيا وإقدام الدولة التركية على استخدام وتجنيد الشباب العرب في الحرب الدائرة هناك باسم الإسلام.

وحول الأوضاع في ليبيا يقول بايق:

"العالم أجمع يعلم أن داعش كانت تدخل وتبقى في تركيا بكل سهولة، وكانت تدخل إلى الأراضي السورية والعراقية بمساعدة تركيا، وإذا كانوا الآن ينتقلون من العراق وسوريا إلى ليبيا، فإن العالم يعلم ذلك أيضاً، والجميع يعلم ذلك، قلنا سابقاً إن الدول تتصرف وفق مصالحها، وهي من أجل ذلك تغض الطرف عن كل هذه الأمور، وتركيا تستغل الصراعات والخلافات بين هذه الدول، وبالتالي فهي تعمل على جلب المرتزقة إلى تركيا وإرسالهم إلى سوريا والعراق، كما أنها تعيد نقلهم من هذه الأماكن إلى تركيا ومن ثم إرسالهم إلى ليبيا، واليمن، وربما ترسلهم إلى أماكن أخرى أيضاً، لذلك لن ينعم العالم بالراحة طالما بقي حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري على رأس السلطة، فهما يشكلان وبالاً كبيراً على الإنسانية، ما تفعله داعش، تفعله تركيا أيضاً، هي نفس العقلية، فكما كانت داعش تمارس السلب والنهب والقتل، والذبح وتدمير المجتمعات، والقضاء على الثقافات والأديان والقيم، كذلك تفعل سلطة حزب العدالة والتنمية والحزب القومي، فأينما حلت تركيا تقوم بتدمير ذلك المكان، وتمارس القتل.

فقد أقدمت بتاريخ 15 تموز على قطع رؤوس جنودها كما تفعل داعش، أي أن سلطة العدالة والتنمية، والحزب القومي تمارس نفس الممارسات، وعندما كانت داعش على الحدود لم تتحرك تركيا، والجميع يعرف هذا الأمر، وقد رأينا أن العديد من الدول اتخذت مواقف معادية ضد داعش، ولكن سلطات حزبي العدالة والتنمية والحزب القومي تمارس نفس الأساليب والممارسات، إلا أن هذه الدول لا تتخذ أي موقف، ما هذه السياسة؟ إنها سياسة لا أخلاقية، فهي من أجل مصالحها تنتهك كل القيم، ومع يذلك تعتبر نفسها ديمقراطية.

على أبناء شعبنا بشكل خاص أن يدركوا هذه الأمور جيداً، لأن حزب العدالة والتنمية والحزب القومي يرتكبان ممارسات وحشية ولا أخلاقية ضد شعبنا، وأن كل من لا يتخذ موقفاً ضدها أو يساندها هو أيضاً بلا أخلاق.

′الدولة التركية تستغل الشباب العربي وتضر بالإسلام والشعب العربي′

هنا أود أن أقول شيئاً للشعب العربي والشباب العرب والنساء والكتاب والمثقفين والفنانين ولجميع المؤسسات المدنية، الدولة التركية تستغل الشباب العرب وتجندهم في الحرب، تحت اسم العروبة والإسلام، وهي بهذا تضر بالإسلام وبالشعب العربي، يجب على الشعب العربي ألا يقبل ذلك، الشرق الأوسط بمعظمه عرب ومسلمون، وعندما يقوم المرتزقة بتصعيد الظلم والقمع تحت اسم الإسلام واسم العرب، فإنهم بذلك يشوهون اسم العرب، الضرر الذي ألحقه حزبا العدالة والتنمية والحزب القومي بالعرب والمسلمين، لم تفعله أي جهة أخرى، ربما يكون اسمهم داعش أو النصرة أو مرتزقة روج، ولكن الذي يقدم لهم الدعم، ويمنحهم السلاح والإمكانات ويرسلهم إلى كل مكان، هم كل من أروغان وبخجلي.

لذلك على الشعب العربي والنساء والشباب والمثقفين والفنانين، والكتاب والشباب والنساء، عدم قبول هذا الأمر والتصدي له".

(ك)