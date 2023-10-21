بايك: مهامنا الرئيسة تحقيق النتيجة للحملة العالمية من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان

شارك الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، جميل بايك، في برنامج خاص بثته فضائية ستيرك (Stêrk TV).

دعا جميل بايك الشعب الكردي، أصدقاءه والقوى الديمقراطية للمشاركة في الحملة العالمية وأن ينشطوا في سبيل نجاحها، على النحو التالي:

- تستمر العزلة المطلقة على القائد عبد الله أوجلان، ولا يتلقى منه أي معلومات منذ ما يقارب 3 سنوات، كيف تقيمون هذه الحملة العالمية المتعلقة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان؟

حيكت الكثير من المؤامرات عبر التاريخ، لكنني لا أؤمن أبداً بأن العالم قد شهد مؤامرة كهذه المؤامرة التي نفذت بحق القائد أوجلان، فهذه مؤامرة كبيرة، لهذا السبب من الضروري اتخاذ موقف قوي ضد المؤامرة، لقد حلل القائد أوجلان المؤامرة، حول ما هي القوة التي حيكت المؤامرة ونفذتها ولماذا، وما هو الموقف الذي علينا اتخاذه في وجه المؤامرة، وكيف يمكننا إفشال المؤامرة، كما إنه خلق بديلاً عظيماً للنظام الذي طورته المؤامرة، وقدم هذا البديل لأجل حركتنا، وأيضاً للشعب الكردي وكذلك للإنسانية جمعاء، ولقد منح نموذجاً قوياً للإنسانية، رد القائد أوجلان على المؤامرة بهذه الطريقة، لم يقبل شعبنا، حركتنا هذه المؤامرة أبداً، وانتفضوا ضد المؤامرة، لقد فهم رفاقنا في السجن المؤامرة وأهدافها جيداً، ونفذ رفيق دربنا خالد أورال عملية فدائية تحت شعار ’لا يمكنكم حجب شمسنا، ومن خلال عمليته هذه قد دعا شعب كردستان، بعبارة أخرى، لقد قال الشعب الكردي في شخص القائد أوجلان، أن الحركة متعرضة للخطر، لقد فهم هذا جيداً، لهذا السبب تم إظهار موقف قوي ضد المؤامرة في داخل السجون وخارجها أيضاً، واتخذت قوات الكريلا أيضاً موقف قوي ضد المؤامرة.

فإذا كان القائد أوجلان قد أفشل هذه المؤامرة وأحبطها، لقد تحقق ذلك بدعم الشعب والكريلا، وقد صرح القائد أوجلان فيما بعد هذا الأمر، حيث قال القائد ’لولا دعم الشعب والكريلا، لكان اتخاذ الموقف في مواجهة المؤامرة أمراً صعباً بالنسبة لي أيضاً، وأشكر كل من الكريلا والشعب أيضاً على دعمهما‘، لماذا نفذت المؤامرة ضد القائد أوجلان؟ ذلك لأن القائد أوجلان قد خلق كرداً أحراراً وأجج نضال الديمقراطية والحرية في كردستان، يتصاعد هذا النضال يوماً بعد يوم، لم يؤثر هذا النضال على الشعب الكردي فحسب بل على شعوب الشرق الأوسط بأكملهم أيضاً، ورأت قوى الحداثة الرأسمالية هذه الإنجازات كتهديد كبير لسلطتها، لأنها كانت تريد فرض سيطرتها على الشرق الأوسط، فعندما أرادوا التدخل أيضاً، أصبحت مقاومة القائد أوجلان بمثابة الإعاقة وتهديداً كبيراً بالنسبة لهم، كما إنهم أرادوا القضاء على الخطر الذي شكله القائد أوجلان عليهم، لأجل التدخل في الشرق الأوسط وتشكيلها وفقاً لمصالحهم الخاصة، وبالتالي أدركوا بأنهم إذا تدخلوا بدون القضاء على الخطر الذي شكل أمامهم، فلن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم المرجوة وحتى أنهم سيحصلون عن النتيجة المعاكسة لأهدافهم، لهذا السبب إنهم حاكوا المؤامرة الدولية وطورها بهدف قمع تأثير الحركة والشعب الكردي.

الهدف من المؤامرة هو القضاء على القائد أوجلان، حزب العمال الكردستاني، والكرد الأحرار بالكامل، مثلما لم يخضع القائد أوجلان للمؤامرة الدولية، لم يخضع شعبنا الكردي أيضاً أمام المؤامرة بموقفهم القوي حتى إنهم قدموا تضحيات غالية في سبيل موقفهم هذا، وخاصة المرأة الكردية قد اتخذت موقف قوي للغاية ضد هذه المؤامرة، وانتفض في وجه المرأة بقوة كبيرة، وأصبحن اليوم قدوة يحتذى بهن في العالم، وتقدمها الحركة والشعب الكردي على إنها قدوة ومثالاً للنضالية الكردية، لأنهن أظهرن موقفاً قوياً ضد المؤامرة، واليوم وصلت القضية الكردية إلى العالم بأسره، كما هو معروف، لم تسمح دولة الاحتلال التركي لكل الانتفاضات الثورية التي حدثت في كردستان بالوصول إلى العالم، لهذا الغرض، لم ترد الدولة التركية أن يعرف العالم بهذه القضية، لكن القائد أوجلان، حزب العمال الكردستاني، الشعب الكردي، والمرأة الكردية صمدوا ضد هذا القمع وواجهوا الدولة التركية بكل قوتهم، لقد قدموا تضحيات غالية، عانوا من آلام كثيرة، لكنهم تمكنوا من عبور مقاومتهم من حدود تركيا وكردستان وأوصلوها للعالم بأجمعه، كان العالم على دراية بالقضية الكردية، ورأوا مقاومة القائد أوجلان، حزب العمال الكردستاني، الشعب الكردي عن كثب، وتكون لنا صداقات في العالم من خلال نضالنا.

ونشط أصدقاؤنا أيضاً من أجل نضال الشعب الكردي، على سبيل المثال، خاضت النقابات في بريطانيا نضالاً كبيراً، كما أقيمت الحفلات الموسيقية في إيطاليا، فرنسا، والعديد من الدول الأخرى في أوروبا، وتبنوا القائد أوجلان في المؤتمرات الاعتيادية الأخيرة للنقابات الدولية، وتوسع نطاق قبول القائد أوجلان، حركتنا والشعب الكردي يوماً بعد يوم، وبالتالي أطلق أصدقاء الشعب الكردي حملة عالمية على هذا الأساس، وبدأوا بإبداء النضال مع حملتهم العالمية التي أطلقوها تحت شعار’الحرية لـ عبد الله أوجلان، الحل للقضية الكردية‘، وبالإضافة إلى مقاومة حركتنا ونضال شعبنا، لقد تطورت هذه الحملة من قبل أصدقائنا بالكامل، فهذه الحملة مهمة للغاية وذات مغزى، وهذا يدل أيضاً على أن القضية الكردية قد انتشرت الآن في العالم، لقد شارك الشعب، الاشتراكيين، المرأة، الشبيبة، علماء البيئة، الفنانين، المثقفين، الكتاب، والأكاديميين من دول عديدة حول العالم في هذه الحملة، و ناشدوا العالم وحثهم على المخاطر، وهذا يدل على أن المؤامرة الدولية لم تعد قادرة على إبقاء القائد أوجلان في السجن.

يتبع...

(ف)