بايدن: نشكر قوات سوريا الديمقراطية على مساعدتنا في عملية قتل زعيم داعش في بلدة أطمة

خلال كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي كشف فيها عن تفاصيل العملية التي أدت لمقتل زعيم مرتزقة داعش عبدالله قرداش، قدم بايدن الشكر لقوات سوريا الديمقراطية وقال: "نشكر قوات سوريا الديمقراطية على مساعدتنا في عملية قتل زعيم داعش في بلدة أطمة".

وعن تفاصيل العملية أشار بايدن أن "زعيم داعش كان مسؤولاً عن العديد من الهجمات لا سيما هجوم سجن الحسكة" وأكد أن " عبد الله قرداش أشرف على قتل المدنيين في سجن غويران".

ونوه بايدن أن "زعيم داعش القتيل قام بتفجير نفسه، وأنه لم يهتم بأفراد أسرته وقتلهم بحزام ناسف".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت اليوم صباحاً أن "القوات الأميركية الخاصة بإمرة القيادة المركزية الأميركية نفّذت مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا". وقالت إنّ "المهمة كانت ناجحة ولم تسجل خسائر" في صفوفها.

في موازاة ذلك، كشف مسؤول أميركي أن مروحية تعطلت في عملية إدلب وتم تدميرها على الأرض، مشيراً إلى أن بايدن اطلع على العملية قبل شهر ومنح الضوء الأخضر للتنفيذ يوم الثلاثاء.

وبحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن، انطلقت المروحيات الأميركية من قاعدة عسكرية في مدينة كوباني وشارك عناصر من القوات الخاصة، التابعة لقوات سوريا الديموقراطية، في العملية في إدلب.

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ANHA