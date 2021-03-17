وقال الرئيس جو بايدن إنه سيكون من "الصعب" على الولايات المتحدة الوفاء بالموعد النهائي في الأول من أيار/ مايو لسحب القوات من أفغانستان، لكن الانسحاب الكامل لن يستغرق وقتًا أطول، بحسب وكالة الاسوشيتد بريس.

وتم تحديد الموعد النهائي لإنهاء أطول حرب أمريكية بعد ستة أسابيع من الآن بموجب اتفاق توصل إليه الرئيس السابق دونالد ترامب وحركة طالبان، دون موافقة الحكومة الأفغانية.

وقال بايدن، في مقابلة مع شبكة "ABC News" الأمريكية بثت اليوم الأربعاء، إنه كان يتشاور مع الحلفاء بشأن وتيرة الانسحاب. وحول الوفاء بالموعد النهائي في الأول من مايو، قال إن ذلك "يمكن أن يحدث، لكنه صعب"، وأضاف أنه إذا تم تمديد الموعد النهائي، فلن يكون "أكثر من ذلك بكثير".

ووعد بايدن، مثل سلفه، بإنهاء الصراع المستمر منذ ما يقرب من 20 عامًا وإعادة أكثر من 2500 جندي أمريكي إلى البلاد.

وفاجأت صفقة ترامب بعض الحلفاء الأمريكيين على حين غرة، حيث يعتمد حوالي 7000 جندي من قوات الناتو في أفغانستان على الولايات المتحدة في الدعم اللوجستي والأمني.

وقال بايدن في المقابلة: "لم تكن هذه صفقة (التي توصل إليها الرئيس السابق) تفاوضية قوية بما فيه الكفاية، ونحن نتشاور مع حلفائنا وكذلك الحكومة، وهذا القرار قيد التنفيذ الآن".

(م ش)